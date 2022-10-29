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29 تشرين الأول 2022 - 14:14
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نصرالله: في ملف ترسيم الحدود البحرية لم يُطلب من المقاومة أي شيء والشركات التي تعهدت في السنوات الماضية العمل في البلوكات الجنوبية قامت الولايات المتحدة بمنعها

نصرالله: في ملف ترسيم الحدود البحرية لم يُطلب من المقاومة أي شيء والشركات التي تعهدت في السنوات الماضية العمل في البلوكات الجنوبية قامت الولايات المتحدة بمنعها Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحدود,ترسيم,نصرالله,
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نصرالله: في ملف ترسيم الحدود البحرية لم يُطلب من المقاومة أي شيء والشركات التي تعهدت في السنوات الماضية العمل في البلوكات الجنوبية قامت الولايات المتحدة بمنعها
Lebanon News
 
 
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