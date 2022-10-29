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29 تشرين الأول 2022 - 14:18
29/10/2022 14:18:53
نصرالله: المقاومة لم تسمح للعدو الاسرائيلي من استخراج الغاز من حقل كاريش قبل إجراء اتفاق ترسيم الحدود البحرية
نصرالله: المقاومة لم تسمح للعدو الاسرائيلي من استخراج الغاز من حقل كاريش قبل إجراء اتفاق ترسيم الحدود البحرية
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LBCI News Lebanon
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