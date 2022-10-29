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29 تشرين الأول 2022 - 14:18
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نصرالله: المقاومة لم تسمح للعدو الاسرائيلي من استخراج الغاز من حقل كاريش قبل إجراء اتفاق ترسيم الحدود البحرية

نصرالله: المقاومة لم تسمح للعدو الاسرائيلي من استخراج الغاز من حقل كاريش قبل إجراء اتفاق ترسيم الحدود البحرية Lebanon, news ,lbci ,أخبار للعدو,تسمح,المقاومة,نصرالله,
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نصرالله: المقاومة لم تسمح للعدو الاسرائيلي من استخراج الغاز من حقل كاريش قبل إجراء اتفاق ترسيم الحدود البحرية
Lebanon News
 
 
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