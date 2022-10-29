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29 تشرين الأول 2022 - 14:31
29/10/2022 14:31:49
نصرالله: لبنان حصل على كل ما أراده في مفاوضات الترسيم البحري عندما رفض الخط 1 الاسرائيلي وخط هوف وتخطّى ضغط الوقت وأصرّ على الخط 23 وحصل عليه كاملا بالاضافة إلى كامل حقّه من حقل قانا ورفع المنع عن الشركات أي لا يحق لاسرائيل بتهديدها
نصرالله: لبنان حصل على كل ما أراده في مفاوضات الترسيم البحري عندما رفض الخط 1 الاسرائيلي وخط هوف وتخطّى ضغط الوقت وأصرّ على الخط 23 وحصل عليه كاملا بالاضافة إلى كامل حقّه من حقل قانا ورفع المنع عن الشركات أي لا يحق لاسرائيل بتهديدها
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LBCI News Lebanon
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