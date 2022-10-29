نصرالله: لبنان حصل على كل ما أراده في مفاوضات الترسيم البحري عندما رفض الخط 1 الاسرائيلي وخط هوف وتخطّى ضغط الوقت وأصرّ على الخط 23 وحصل عليه كاملا بالاضافة إلى كامل حقّه من حقل قانا ورفع المنع عن الشركات أي لا يحق لاسرائيل بتهديدها