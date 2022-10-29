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29 تشرين الأول 2022 - 14:42
29/10/2022 14:42:14
نصرالله: هناك مساحة ضيقة بقيت عالقة خلال المفاوضات وهي من مياهنا الإقليمية وهي محتلة من قبل العدو ومن واجب لبنان العمل في أي وقت من أجل تحريرها
نصرالله: هناك مساحة ضيقة بقيت عالقة خلال المفاوضات وهي من مياهنا الإقليمية وهي محتلة من قبل العدو ومن واجب لبنان العمل في أي وقت من أجل تحريرها
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LBCI News Lebanon
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