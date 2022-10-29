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29 تشرين الأول 2022 - 14:52
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نصرالله: صلابة الوفد اللبناني المفاوض وتعاون الرؤساء وإصرارهم ساهموا في الوصول إلى اتفاق الترسيم وهذا إنجاز سُجّل في عهد الرئيس ميشال عون

نصرالله: صلابة الوفد اللبناني المفاوض وتعاون الرؤساء وإصرارهم ساهموا في الوصول إلى اتفاق الترسيم وهذا إنجاز سُجّل في عهد الرئيس ميشال عون Lebanon, news ,lbci ,أخبار المفاوض,اللبناني,الوفد,صلابة,نصرالله,
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نصرالله: صلابة الوفد اللبناني المفاوض وتعاون الرؤساء وإصرارهم ساهموا في الوصول إلى اتفاق الترسيم وهذا إنجاز سُجّل في عهد الرئيس ميشال عون
Lebanon News
 
 
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