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29 تشرين الأول 2022 - 14:52
29/10/2022 14:52:02
نصرالله: صلابة الوفد اللبناني المفاوض وتعاون الرؤساء وإصرارهم ساهموا في الوصول إلى اتفاق الترسيم وهذا إنجاز سُجّل في عهد الرئيس ميشال عون
نصرالله: صلابة الوفد اللبناني المفاوض وتعاون الرؤساء وإصرارهم ساهموا في الوصول إلى اتفاق الترسيم وهذا إنجاز سُجّل في عهد الرئيس ميشال عون
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LBCI News Lebanon
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