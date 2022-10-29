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29 تشرين الأول 2022 - 14:56
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نصرالله: التهديد بالحرب كان عاملًا حاسمًا ولولا الصلابة الرسمية لم نصل الى نتيجة ونعم المقاومة عامل حاسم

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نصرالله: التهديد بالحرب كان عاملًا حاسمًا ولولا الصلابة الرسمية لم نصل الى نتيجة ونعم المقاومة عامل حاسم
Lebanon News
 
 
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