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29 تشرين الأول 2022 - 15:02
29/10/2022 15:02:37
نصرالله: بالنسبة للإسرائيلي كان موقف المقاومة مفاجئًا عندما سمعها تقول وبوضوح ممنوع الاستخراج من كاريش قبل أن يحصل لبنان على كامل حقوقه
نصرالله: بالنسبة للإسرائيلي كان موقف المقاومة مفاجئًا عندما سمعها تقول وبوضوح ممنوع الاستخراج من كاريش قبل أن يحصل لبنان على كامل حقوقه
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