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29 تشرين الأول 2022 - 15:05
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نصرالله: الاسرائيلي كان يعلم ان التهديد بالحرب جدّي ويجب أن يفرح اللبنانيون بالانجاز فكدنا أن نصل الى حرب قبله

نصرالله: الاسرائيلي كان يعلم ان التهديد بالحرب جدّي ويجب أن يفرح اللبنانيون بالانجاز فكدنا أن نصل الى حرب قبله Lebanon, news ,lbci ,أخبار يعلم,الاسرائيلي,نصرالله,
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نصرالله: الاسرائيلي كان يعلم ان التهديد بالحرب جدّي ويجب أن يفرح اللبنانيون بالانجاز فكدنا أن نصل الى حرب قبله
Lebanon News
 
 
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