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29 تشرين الأول 2022 - 15:05
29/10/2022 15:05:36
نصرالله: الاسرائيلي كان يعلم ان التهديد بالحرب جدّي ويجب أن يفرح اللبنانيون بالانجاز فكدنا أن نصل الى حرب قبله
نصرالله: الاسرائيلي كان يعلم ان التهديد بالحرب جدّي ويجب أن يفرح اللبنانيون بالانجاز فكدنا أن نصل الى حرب قبله
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LBCI News Lebanon
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