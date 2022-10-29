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29 تشرين الأول 2022 - 15:27
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ا.ف.ب. نقلا عن مصدرين طبي وأمني: 8 قتلى على الأقلّ وأكثر من 20 جريحاً بانفجار صهريج في بغداد

ا.ف.ب. نقلا عن مصدرين طبي وأمني: 8 قتلى على الأقلّ وأكثر من 20 جريحاً بانفجار صهريج في بغداد Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلا,
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ا.ف.ب. نقلا عن مصدرين طبي وأمني: 8 قتلى على الأقلّ وأكثر من 20 جريحاً بانفجار صهريج في بغداد
Lebanon News
 
 
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