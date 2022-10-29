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29 تشرين الأول 2022 - 15:27
29/10/2022 15:27:13
ا.ف.ب. نقلا عن مصدرين طبي وأمني: 8 قتلى على الأقلّ وأكثر من 20 جريحاً بانفجار صهريج في بغداد
ا.ف.ب. نقلا عن مصدرين طبي وأمني: 8 قتلى على الأقلّ وأكثر من 20 جريحاً بانفجار صهريج في بغداد
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LBCI News Lebanon
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