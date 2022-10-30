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30 تشرين الأول 2022 - 02:17
30/10/2022 02:17:37
النائب أسعد درغام للـLBCI: الرئيس عون دخل بعبدا باحتضان شعبيّ واليوم يخرج منه باحتضان شعبيّ مماثل وبدرجة وفاء مماثلة و"نحن مكملين" مع الرئيس عون في التيار لأن التيار لم يبدأ منذ دخول عون الى قصر بعبدا
النائب أسعد درغام للـLBCI: الرئيس عون دخل بعبدا باحتضان شعبيّ واليوم يخرج منه باحتضان شعبيّ مماثل وبدرجة وفاء مماثلة و"نحن مكملين" مع الرئيس عون في التيار لأن التيار لم يبدأ منذ دخول عون الى قصر بعبدا
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