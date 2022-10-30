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30 تشرين الأول 2022 - 02:42
30/10/2022 02:42:09
درغام للـLBCI: القوات أبدوا عدم رغبتهم وفي استقبالنا في ما يخصّ الملف الرئاسيّ ولكن الحوار ضرورة للوصول الى تفاهم من ثمّ الى اتفاق
درغام للـLBCI: القوات أبدوا عدم رغبتهم وفي استقبالنا في ما يخصّ الملف الرئاسيّ ولكن الحوار ضرورة للوصول الى تفاهم من ثمّ الى اتفاق
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