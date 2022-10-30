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30 تشرين الأول 2022 - 02:42
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درغام للـLBCI: القوات أبدوا عدم رغبتهم وفي استقبالنا في ما يخصّ الملف الرئاسيّ ولكن الحوار ضرورة للوصول الى تفاهم من ثمّ الى اتفاق

درغام للـLBCI: القوات أبدوا عدم رغبتهم وفي استقبالنا في ما يخصّ الملف الرئاسيّ ولكن الحوار ضرورة للوصول الى تفاهم من ثمّ الى اتفاق Lebanon, news ,lbci ,أخبار أبدوا,القوات,للـLBCI,درغام,
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درغام للـLBCI: القوات أبدوا عدم رغبتهم وفي استقبالنا في ما يخصّ الملف الرئاسيّ ولكن الحوار ضرورة للوصول الى تفاهم من ثمّ الى اتفاق
Lebanon News
 
 
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