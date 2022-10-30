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30 تشرين الأول 2022 - 02:42
30/10/2022 02:42:37
درغام للـLBCI: مرشح حزب الله وحركة أمل لرئاسة الجمهورية هو الوزير سليمان فرنجية فيما لا حظوظ لديه للوصول الى الرئاسة والمطلوب من الثنائيّ تقويم الوضع والعودة الى النقاش حول اسم مرشح آخر
درغام للـLBCI: مرشح حزب الله وحركة أمل لرئاسة الجمهورية هو الوزير سليمان فرنجية فيما لا حظوظ لديه للوصول الى الرئاسة والمطلوب من الثنائيّ تقويم الوضع والعودة الى النقاش حول اسم مرشح آخر
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