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30 تشرين الأول 2022 - 02:42
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درغام للـLBCI: مرشح حزب الله وحركة أمل لرئاسة الجمهورية هو الوزير سليمان فرنجية فيما لا حظوظ لديه للوصول الى الرئاسة والمطلوب من الثنائيّ تقويم الوضع والعودة الى النقاش حول اسم مرشح آخر

درغام للـLBCI: مرشح حزب الله وحركة أمل لرئاسة الجمهورية هو الوزير سليمان فرنجية فيما لا حظوظ لديه للوصول الى الرئاسة والمطلوب من الثنائيّ تقويم الوضع والعودة الى النقاش حول اسم مرشح آخر Lebanon, news ,lbci ,أخبار الله,مرشح,للـLBCI,درغام,
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درغام للـLBCI: مرشح حزب الله وحركة أمل لرئاسة الجمهورية هو الوزير سليمان فرنجية فيما لا حظوظ لديه للوصول الى الرئاسة والمطلوب من الثنائيّ تقويم الوضع والعودة الى النقاش حول اسم مرشح آخر
Lebanon News
 
 
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