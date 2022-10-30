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30 تشرين الأول 2022 - 02:44
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المستشار الرئاسي رفيق شلالا للـLBCI: فور خروج الرئيس عون من القصر سيصافح المدراء العامين والمستشارين ثم يعتلي المنصة ويلقي كلمته

المستشار الرئاسي رفيق شلالا للـLBCI: فور خروج الرئيس عون من القصر سيصافح المدراء العامين والمستشارين ثم يعتلي المنصة ويلقي كلمته Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,شلالا,رفيق,الرئاسي,المستشار,
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المستشار الرئاسي رفيق شلالا للـLBCI: فور خروج الرئيس عون من القصر سيصافح المدراء العامين والمستشارين ثم يعتلي المنصة ويلقي كلمته
Lebanon News
 
 
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