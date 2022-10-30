آخر الأخبار
30 تشرين الأول 2022 - 03:58
Back

إلياس حنكش للـLBCI: فشل عهد الرئيس عون هو فشل عهد حزب الله ولستُ أنا من يقيّم العهد ولكن النتائج هي التي تظهر ما حقّقه العهد

إلياس حنكش للـLBCI: فشل عهد الرئيس عون هو فشل عهد حزب الله ولستُ أنا من يقيّم العهد ولكن النتائج هي التي تظهر ما حقّقه العهد Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,حنكش,إلياس,
episodes
إلياس حنكش للـLBCI: فشل عهد الرئيس عون هو فشل عهد حزب الله ولستُ أنا من يقيّم العهد ولكن النتائج هي التي تظهر ما حقّقه العهد
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً