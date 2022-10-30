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30 تشرين الأول 2022 - 03:58
30/10/2022 03:58:16
إلياس حنكش للـLBCI: فشل عهد الرئيس عون هو فشل عهد حزب الله ولستُ أنا من يقيّم العهد ولكن النتائج هي التي تظهر ما حقّقه العهد
إلياس حنكش للـLBCI: فشل عهد الرئيس عون هو فشل عهد حزب الله ولستُ أنا من يقيّم العهد ولكن النتائج هي التي تظهر ما حقّقه العهد
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