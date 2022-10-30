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30 تشرين الأول 2022 - 04:09
30/10/2022 04:09:03
إلياس حنكش للـLBCI: حزب الله وحلفاؤه ليس لديهم اليوم القدرة لفرض رئيس جمهورية والرئيس القوي ليس بالتمثيل
إلياس حنكش للـLBCI: حزب الله وحلفاؤه ليس لديهم اليوم القدرة لفرض رئيس جمهورية والرئيس القوي ليس بالتمثيل
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