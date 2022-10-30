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30 تشرين الأول 2022 - 04:00
30/10/2022 04:00:00
الياس حنكش للـLBCI: هناك علاقة عاطفية بين عون وجمهوره وهي حالة وجدت وهي تدرس إذ إن هناك مناصرين يبررون أي خطأ أو عدم إنجاز أو نكس بالوعود
الياس حنكش للـLBCI: هناك علاقة عاطفية بين عون وجمهوره وهي حالة وجدت وهي تدرس إذ إن هناك مناصرين يبررون أي خطأ أو عدم إنجاز أو نكس بالوعود
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