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30 تشرين الأول 2022 - 04:40
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البطريرك الراعي: الرئاسة بصلاحيتها ودورها أساس الاعتراف بوحدة لبنان كياناً ودولة فالرئيس فوق كلّ رئاسة وإنّ العودة إلى نغمة "الترويكا" قد ولّت

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البطريرك الراعي: الرئاسة بصلاحيتها ودورها أساس الاعتراف بوحدة لبنان كياناً ودولة فالرئيس فوق كلّ رئاسة وإنّ العودة إلى نغمة &quot;الترويكا&quot; قد ولّت
Lebanon News
 
 
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