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30 تشرين الأول 2022 - 04:50
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البطريرك الراعي: لو وُجدت ذرة من العدالة لدى المسؤولين لما تركوا البلد يئن تحت الفقر والجوع وهم أوقعوا الرئاسة العليا في الفراغ إما عمداً وإما أنانية

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البطريرك الراعي: لو وُجدت ذرة من العدالة لدى المسؤولين لما تركوا البلد يئن تحت الفقر والجوع وهم أوقعوا الرئاسة العليا في الفراغ إما عمداً وإما أنانية
Lebanon News
 
 
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