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30 تشرين الأول 2022 - 04:50
30/10/2022 04:50:47
البطريرك الراعي: لو وُجدت ذرة من العدالة لدى المسؤولين لما تركوا البلد يئن تحت الفقر والجوع وهم أوقعوا الرئاسة العليا في الفراغ إما عمداً وإما أنانية
البطريرك الراعي: لو وُجدت ذرة من العدالة لدى المسؤولين لما تركوا البلد يئن تحت الفقر والجوع وهم أوقعوا الرئاسة العليا في الفراغ إما عمداً وإما أنانية
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LBCI News Lebanon
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