آخر الأخبار
30 تشرين الأول 2022 - 05:00
30/10/2022 05:00:15
النائب آلان عون للـLBCI: الرئيس عون يبقى مرجعّيتنا الوطنيّة و"تاج راسنا" ومعه أينما كان ونريد منه أن يرتاح لأنه تعب كثيرًا
النائب آلان عون للـLBCI: الرئيس عون يبقى مرجعّيتنا الوطنيّة و"تاج راسنا" ومعه أينما كان ونريد منه أن يرتاح لأنه تعب كثيرًا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرئيس,للـLBCI,آلان,النائب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً