آخر الأخبار
30 تشرين الأول 2022 - 06:17
Back

الرئيس عون يحيي العلم اللبناني فيما موسيقى الجيش تعزف لحن التعظيم والنشيد الوطني

الرئيس عون يحيي العلم اللبناني فيما موسيقى الجيش تعزف لحن التعظيم والنشيد الوطني Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللبناني,العلم,يحيي,الرئيس,
episodes
الرئيس عون يحيي العلم اللبناني فيما موسيقى الجيش تعزف لحن التعظيم والنشيد الوطني
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً