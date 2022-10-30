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30 تشرين الأول 2022 - 06:26
30/10/2022 06:26:37
الرئيس عون: أنتم معي وأنا معكم واليوم تنتهي مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى تحتاج لنضال وللكثير من العمل لكي نخرج من أزماتنا
الرئيس عون: أنتم معي وأنا معكم واليوم تنتهي مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى تحتاج لنضال وللكثير من العمل لكي نخرج من أزماتنا
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