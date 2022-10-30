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30 تشرين الأول 2022 - 06:29
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الرئيس عون: البلد مسروق وعلينا أن نقوم بالكثير من العمل والكثير من الجهد لكي نقتلع الفساد من جذوره

الرئيس عون: البلد مسروق وعلينا أن نقوم بالكثير من العمل والكثير من الجهد لكي نقتلع الفساد من جذوره Lebanon, news ,lbci ,أخبار وعلينا,مسروق,البلد,الرئيس,
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الرئيس عون: البلد مسروق وعلينا أن نقوم بالكثير من العمل والكثير من الجهد لكي نقتلع الفساد من جذوره
Lebanon News
 
 
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