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30 تشرين الأول 2022 - 06:29
30/10/2022 06:29:44
الرئيس عون: البلد مسروق وعلينا أن نقوم بالكثير من العمل والكثير من الجهد لكي نقتلع الفساد من جذوره
الرئيس عون: البلد مسروق وعلينا أن نقوم بالكثير من العمل والكثير من الجهد لكي نقتلع الفساد من جذوره
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LBCI News Lebanon
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