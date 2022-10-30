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30 تشرين الأول 2022 - 06:36
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الرئيس عون: حكمنا اليوم بات حكماً ثأرياً وليس حكماً عادلاً والثأر جريمة في الحكم واليوم سننتقل الى المرحلة الثانية وستكون متعبة ولا يمكن ان نهدأ قبل التخلص من هذه "الجورة" الكبيرة

الرئيس عون: حكمنا اليوم بات حكماً ثأرياً وليس حكماً عادلاً والثأر جريمة في الحكم واليوم سننتقل الى المرحلة الثانية وستكون متعبة ولا يمكن ان نهدأ قبل التخلص من هذه "الجورة" الكبيرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار حكمنا,الرئيس,
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الرئيس عون: حكمنا اليوم بات حكماً ثأرياً وليس حكماً عادلاً والثأر جريمة في الحكم واليوم سننتقل الى المرحلة الثانية وستكون متعبة ولا يمكن ان نهدأ قبل التخلص من هذه &quot;الجورة&quot; الكبيرة
Lebanon News
 
 
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