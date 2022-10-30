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30 تشرين الأول 2022 - 06:36
30/10/2022 06:36:16
الرئيس عون: حكمنا اليوم بات حكماً ثأرياً وليس حكماً عادلاً والثأر جريمة في الحكم واليوم سننتقل الى المرحلة الثانية وستكون متعبة ولا يمكن ان نهدأ قبل التخلص من هذه "الجورة" الكبيرة
الرئيس عون: حكمنا اليوم بات حكماً ثأرياً وليس حكماً عادلاً والثأر جريمة في الحكم واليوم سننتقل الى المرحلة الثانية وستكون متعبة ولا يمكن ان نهدأ قبل التخلص من هذه "الجورة" الكبيرة
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LBCI News Lebanon
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