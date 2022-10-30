الرئيس عون: حكمنا اليوم بات حكماً ثأرياً وليس حكماً عادلاً والثأر جريمة في الحكم واليوم سننتقل الى المرحلة الثانية وستكون متعبة ولا يمكن ان نهدأ قبل التخلص من هذه "الجورة" الكبيرة