آخر الأخبار
30 تشرين الأول 2022 - 07:39
30/10/2022 07:39:59
باسيل: ما ظهر اليوم هو المحبّة بين قائد وشعبه والمهمّ الثبات على المشروع والموقف بمعزل عن المركز والرئيس عون كالقادة الفعليين
باسيل: ما ظهر اليوم هو المحبّة بين قائد وشعبه والمهمّ الثبات على المشروع والموقف بمعزل عن المركز والرئيس عون كالقادة الفعليين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار باسيل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً