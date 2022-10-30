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30 تشرين الأول 2022 - 07:39
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باسيل: ما ظهر اليوم هو المحبّة بين قائد وشعبه والمهمّ الثبات على المشروع والموقف بمعزل عن المركز والرئيس عون كالقادة الفعليين

باسيل: ما ظهر اليوم هو المحبّة بين قائد وشعبه والمهمّ الثبات على المشروع والموقف بمعزل عن المركز والرئيس عون كالقادة الفعليين Lebanon, news ,lbci ,أخبار باسيل,
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باسيل: ما ظهر اليوم هو المحبّة بين قائد وشعبه والمهمّ الثبات على المشروع والموقف بمعزل عن المركز والرئيس عون كالقادة الفعليين
Lebanon News
 
 
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