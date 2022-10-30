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30 تشرين الأول 2022 - 07:42
30/10/2022 07:42:29
باسيل عن ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية: "فيكن تنسوني أنا؟ إذا بتنسوني بترتاحو" ولدينا مرشحنا المنطقي لكن لم نرشّحه لنعطي المجال للآخرين
باسيل عن ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية: "فيكن تنسوني أنا؟ إذا بتنسوني بترتاحو" ولدينا مرشحنا المنطقي لكن لم نرشّحه لنعطي المجال للآخرين
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LBCI News Lebanon
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