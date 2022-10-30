آخر الأخبار
30 تشرين الأول 2022 - 07:42
Back

باسيل عن ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية: "فيكن تنسوني أنا؟ إذا بتنسوني بترتاحو" ولدينا مرشحنا المنطقي لكن لم نرشّحه لنعطي المجال للآخرين

باسيل عن ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية: "فيكن تنسوني أنا؟ إذا بتنسوني بترتاحو" ولدينا مرشحنا المنطقي لكن لم نرشّحه لنعطي المجال للآخرين Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئاسة,لانتخابات,ترشيحه,باسيل,
episodes
باسيل عن ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية: &quot;فيكن تنسوني أنا؟ إذا بتنسوني بترتاحو&quot; ولدينا مرشحنا المنطقي لكن لم نرشّحه لنعطي المجال للآخرين
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً