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30 تشرين الأول 2022 - 09:32
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روسيا: المسيّرات المنفِّذة لهجوم القرم استخدمت "المنطقة الآمنة" المخصصة لتصدير الحبوب

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روسيا: المسيّرات المنفِّذة لهجوم القرم استخدمت &quot;المنطقة الآمنة&quot; المخصصة لتصدير الحبوب
Lebanon News
 
 
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