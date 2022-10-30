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30 تشرين الأول 2022 - 13:28
30/10/2022 13:28:00
تابعوا التقرير السادس ضمن سلسلة وثائقيات بعنوان "٦ سنين بـ٦ أيام" عن نجاحات وإخفاقات وعواصف عهد الرئيس ميشال عون من إعداد الزميل مارون ناصيف في نشرة أخبار الـLBCI المسائية
تابعوا التقرير السادس ضمن سلسلة وثائقيات بعنوان "٦ سنين بـ٦ أيام" عن نجاحات وإخفاقات وعواصف عهد الرئيس ميشال عون من إعداد الزميل مارون ناصيف في نشرة أخبار الـLBCI المسائية
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LBCI News Lebanon
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