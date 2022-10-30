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30 تشرين الأول 2022 - 15:07
30/10/2022 15:07:15
الإتحاد الإفريقي يبدي "قلقه البالغ" حيال الوضع الأمني في شرق الكونغو الديمقراطية
الإتحاد الإفريقي يبدي "قلقه البالغ" حيال الوضع الأمني في شرق الكونغو الديمقراطية
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LBCI News Lebanon
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