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30 تشرين الأول 2022 - 15:40
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شربل مارون لـ"صوت الناس": موضوع الحكومة لم يعد لدى الرئيس عون أو لدى التيار الوطني الحر بل هو لدى جميع اللبنانيين

شربل مارون لـ"صوت الناس": موضوع الحكومة لم يعد لدى الرئيس عون أو لدى التيار الوطني الحر بل هو لدى جميع اللبنانيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,مارون,شربل,
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شربل مارون لـ&quot;صوت الناس&quot;: موضوع الحكومة لم يعد لدى الرئيس عون أو لدى التيار الوطني الحر بل هو لدى جميع اللبنانيين
Lebanon News
 
 
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