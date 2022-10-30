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30 تشرين الأول 2022 - 15:40
30/10/2022 15:40:00
شربل مارون لـ"صوت الناس": موضوع الحكومة لم يعد لدى الرئيس عون أو لدى التيار الوطني الحر بل هو لدى جميع اللبنانيين
شربل مارون لـ"صوت الناس": موضوع الحكومة لم يعد لدى الرئيس عون أو لدى التيار الوطني الحر بل هو لدى جميع اللبنانيين
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