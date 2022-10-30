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30 تشرين الأول 2022 - 15:45
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مروان حماده لـ"#صوت_الناس": ليس لدي عقدة الرئيس عون وأنا كنت قد صوت ضده في السابق وليس لدي عقدة ميقاتي فأنا لم أسمه ولم أعطه الثقة

مروان حماده لـ"#صوت_الناس": ليس لدي عقدة الرئيس عون وأنا كنت قد صوت ضده في السابق وليس لدي عقدة ميقاتي فأنا لم أسمه ولم أعطه الثقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,حماده,مروان,
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مروان حماده لـ&quot;#صوت_الناس&quot;: ليس لدي عقدة الرئيس عون وأنا كنت قد صوت ضده في السابق وليس لدي عقدة ميقاتي فأنا لم أسمه ولم أعطه الثقة
Lebanon News
 
 
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