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30 تشرين الأول 2022 - 15:45
30/10/2022 15:45:26
مروان حماده لـ"#صوت_الناس": ليس لدي عقدة الرئيس عون وأنا كنت قد صوت ضده في السابق وليس لدي عقدة ميقاتي فأنا لم أسمه ولم أعطه الثقة
مروان حماده لـ"#صوت_الناس": ليس لدي عقدة الرئيس عون وأنا كنت قد صوت ضده في السابق وليس لدي عقدة ميقاتي فأنا لم أسمه ولم أعطه الثقة
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LBCI News Lebanon
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