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30 تشرين الأول 2022 - 15:44
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شربل مارون لـ"#صوت_الناس": كنّا ننتظر صدمة إيجابية من هذه الحكومة ولبنان اليوم أمام فجوة فساد كبيرة والرئيس عون غادر رأسه مرفوع وهو يحارب هذه الفجوة المالية

شربل مارون لـ"#صوت_الناس": كنّا ننتظر صدمة إيجابية من هذه الحكومة ولبنان اليوم أمام فجوة فساد كبيرة والرئيس عون غادر رأسه مرفوع وهو يحارب هذه الفجوة المالية Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,مارون,شربل,
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شربل مارون لـ&quot;#صوت_الناس&quot;: كنّا ننتظر صدمة إيجابية من هذه الحكومة ولبنان اليوم أمام فجوة فساد كبيرة والرئيس عون غادر رأسه مرفوع وهو يحارب هذه الفجوة المالية
Lebanon News
 
 
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