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30 تشرين الأول 2022 - 15:44
30/10/2022 15:44:33
شربل مارون لـ"#صوت_الناس": كنّا ننتظر صدمة إيجابية من هذه الحكومة ولبنان اليوم أمام فجوة فساد كبيرة والرئيس عون غادر رأسه مرفوع وهو يحارب هذه الفجوة المالية
شربل مارون لـ"#صوت_الناس": كنّا ننتظر صدمة إيجابية من هذه الحكومة ولبنان اليوم أمام فجوة فساد كبيرة والرئيس عون غادر رأسه مرفوع وهو يحارب هذه الفجوة المالية
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