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30 تشرين الأول 2022 - 15:47
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مروان حمادة لـ"#صوت_الناس": اتصور ان هذه الحكومة لا شيء يعطلها وهي اعتبرت مستقيلة باستلام المجلس الجديد صلاحيته والمجلس ليس بوارد سحب تكليف ولا بوارد تصريف أعمال

مروان حمادة لـ"#صوت_الناس": اتصور ان هذه الحكومة لا شيء يعطلها وهي اعتبرت مستقيلة باستلام المجلس الجديد صلاحيته والمجلس ليس بوارد سحب تكليف ولا بوارد تصريف أعمال Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,حمادة,مروان,
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مروان حمادة لـ&quot;#صوت_الناس&quot;: اتصور ان هذه الحكومة لا شيء يعطلها وهي اعتبرت مستقيلة باستلام المجلس الجديد صلاحيته والمجلس ليس بوارد سحب تكليف ولا بوارد تصريف أعمال
Lebanon News
 
 
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