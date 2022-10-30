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30 تشرين الأول 2022 - 16:03
30/10/2022 16:03:39
قاسم هاشم لـ"#صوت_الناس": لا زال الرئيس بري مستمر بالدعوة للحوار وهو لا زال يستمزج الآراء
قاسم هاشم لـ"#صوت_الناس": لا زال الرئيس بري مستمر بالدعوة للحوار وهو لا زال يستمزج الآراء
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