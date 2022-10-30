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30 تشرين الأول 2022 - 16:03
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قاسم هاشم لـ"#صوت_الناس": لا زال الرئيس بري مستمر بالدعوة للحوار وهو لا زال يستمزج الآراء

قاسم هاشم لـ"#صوت_الناس": لا زال الرئيس بري مستمر بالدعوة للحوار وهو لا زال يستمزج الآراء Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,هاشم,قاسم,
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قاسم هاشم لـ&quot;#صوت_الناس&quot;: لا زال الرئيس بري مستمر بالدعوة للحوار وهو لا زال يستمزج الآراء
Lebanon News
 
 
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