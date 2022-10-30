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30 تشرين الأول 2022 - 16:06
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ابراهيم منيمنة لـ"#صوت_الناس": تراكم الأعراف وتفسيرات الدستور بشكل يعطي قدرة تعطيل لا نستطيع الخروج منها يعبّر عن عقم النظام السياسي القائم واليوم مع احترامنا لدعوة الحوار أنا متحفّظ عليه

ابراهيم منيمنة لـ"#صوت_الناس": تراكم الأعراف وتفسيرات الدستور بشكل يعطي قدرة تعطيل لا نستطيع الخروج منها يعبّر عن عقم النظام السياسي القائم واليوم مع احترامنا لدعوة الحوار أنا متحفّظ عليه Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,منيمنة,ابراهيم,
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ابراهيم منيمنة لـ&quot;#صوت_الناس&quot;: تراكم الأعراف وتفسيرات الدستور بشكل يعطي قدرة تعطيل لا نستطيع الخروج منها يعبّر عن عقم النظام السياسي القائم واليوم مع احترامنا لدعوة الحوار أنا متحفّظ عليه
Lebanon News
 
 
 
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