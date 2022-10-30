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30 تشرين الأول 2022 - 16:06
30/10/2022 16:06:34
ابراهيم منيمنة لـ"#صوت_الناس": تراكم الأعراف وتفسيرات الدستور بشكل يعطي قدرة تعطيل لا نستطيع الخروج منها يعبّر عن عقم النظام السياسي القائم واليوم مع احترامنا لدعوة الحوار أنا متحفّظ عليه
ابراهيم منيمنة لـ"#صوت_الناس": تراكم الأعراف وتفسيرات الدستور بشكل يعطي قدرة تعطيل لا نستطيع الخروج منها يعبّر عن عقم النظام السياسي القائم واليوم مع احترامنا لدعوة الحوار أنا متحفّظ عليه
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