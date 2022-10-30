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30 تشرين الأول 2022 - 16:19
30/10/2022 16:19:45
مروان حمادة لـ"#صوت_الناس": لم نعطّل أبدًا الاسماء المطروحة لإستبدال أحد ولم نتعاطَ في المضوع الحكومي ونعتبر أن هناك أزمة وجودية في البلد لا تنتهي الا بإصلاحات مع رئيس جدّي
مروان حمادة لـ"#صوت_الناس": لم نعطّل أبدًا الاسماء المطروحة لإستبدال أحد ولم نتعاطَ في المضوع الحكومي ونعتبر أن هناك أزمة وجودية في البلد لا تنتهي الا بإصلاحات مع رئيس جدّي
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