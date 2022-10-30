مروان حمادة لـ"#صوت_الناس": لم نعطّل أبدًا الاسماء المطروحة لإستبدال أحد ولم نتعاطَ في المضوع الحكومي ونعتبر أن هناك أزمة وجودية في البلد لا تنتهي الا بإصلاحات مع رئيس جدّي