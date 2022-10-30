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30 تشرين الأول 2022 - 16:20
30/10/2022 16:20:43
جعجع لـ"سكاي نيوز عربية": فريق الممانعة دمر البلد ويستمر بذلك من خلال تعطيل الإنتخابات الرئاسية بشكل أساسي ولو توحدت المعارضة لكنا خرقنا هذا التعطيل لكن بعضًا منها يرفض التعاون مع أحد بسبب تمسكه بآرائه
جعجع لـ"سكاي نيوز عربية": فريق الممانعة دمر البلد ويستمر بذلك من خلال تعطيل الإنتخابات الرئاسية بشكل أساسي ولو توحدت المعارضة لكنا خرقنا هذا التعطيل لكن بعضًا منها يرفض التعاون مع أحد بسبب تمسكه بآرائه
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