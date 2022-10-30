جعجع لـ"سكاي نيوز عربية": فريق الممانعة دمر البلد ويستمر بذلك من خلال تعطيل الإنتخابات الرئاسية بشكل أساسي ولو توحدت المعارضة لكنا خرقنا هذا التعطيل لكن بعضًا منها يرفض التعاون مع أحد بسبب تمسكه بآرائه