آخر الأخبار
30 تشرين الأول 2022 - 16:20
Back

جعجع لـ"سكاي نيوز عربية": فريق الممانعة دمر البلد ويستمر بذلك من خلال تعطيل الإنتخابات الرئاسية بشكل أساسي ولو توحدت المعارضة لكنا خرقنا هذا التعطيل لكن بعضًا منها يرفض التعاون مع أحد بسبب تمسكه بآرائه

جعجع لـ"سكاي نيوز عربية": فريق الممانعة دمر البلد ويستمر بذلك من خلال تعطيل الإنتخابات الرئاسية بشكل أساسي ولو توحدت المعارضة لكنا خرقنا هذا التعطيل لكن بعضًا منها يرفض التعاون مع أحد بسبب تمسكه بآرائه Lebanon, news ,lbci ,أخبار نيوز,سكاي,quot,جعجع,
episodes
جعجع لـ&quot;سكاي نيوز عربية&quot;: فريق الممانعة دمر البلد ويستمر بذلك من خلال تعطيل الإنتخابات الرئاسية بشكل أساسي ولو توحدت المعارضة لكنا خرقنا هذا التعطيل لكن بعضًا منها يرفض التعاون مع أحد بسبب تمسكه بآرائه
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً