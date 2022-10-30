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30 تشرين الأول 2022 - 16:22
30/10/2022 16:22:45
جعجع لـ"سكاي نيوز عربية": أتخوف من دعوة الرئيس بري إلى جلسة الحوار بحيث ستكون جلسات الحوار الموازية لجلسات الإنتخاب بمثابة تضييع للبوصلة في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة إلى رئيس جديد للجمهورية
جعجع لـ"سكاي نيوز عربية": أتخوف من دعوة الرئيس بري إلى جلسة الحوار بحيث ستكون جلسات الحوار الموازية لجلسات الإنتخاب بمثابة تضييع للبوصلة في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة إلى رئيس جديد للجمهورية
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