جعجع لـ"سكاي نيوز عربية": بالنسبة للعلاقات مع الدول العربية صحيح أن المشكلة مع عون لكنها أيضًا مع الطبقة الحاكمة التي ما زالت موجودة وممثلة في الحكومة الحالية بغض النظر عن شخص ميقاتي