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30 تشرين الأول 2022 - 16:34
30/10/2022 16:34:21
جعجع لـ"سكاي نيوز عربية": بالنسبة للعلاقات مع الدول العربية صحيح أن المشكلة مع عون لكنها أيضًا مع الطبقة الحاكمة التي ما زالت موجودة وممثلة في الحكومة الحالية بغض النظر عن شخص ميقاتي
جعجع لـ"سكاي نيوز عربية": بالنسبة للعلاقات مع الدول العربية صحيح أن المشكلة مع عون لكنها أيضًا مع الطبقة الحاكمة التي ما زالت موجودة وممثلة في الحكومة الحالية بغض النظر عن شخص ميقاتي
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