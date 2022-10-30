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30 تشرين الأول 2022 - 16:34
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جعجع لـ"سكاي نيوز عربية": بالنسبة للعلاقات مع الدول العربية صحيح أن المشكلة مع عون لكنها أيضًا مع الطبقة الحاكمة التي ما زالت موجودة وممثلة في الحكومة الحالية بغض النظر عن شخص ميقاتي

جعجع لـ"سكاي نيوز عربية": بالنسبة للعلاقات مع الدول العربية صحيح أن المشكلة مع عون لكنها أيضًا مع الطبقة الحاكمة التي ما زالت موجودة وممثلة في الحكومة الحالية بغض النظر عن شخص ميقاتي Lebanon, news ,lbci ,أخبار نيوز,سكاي,quot,جعجع,
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جعجع لـ&quot;سكاي نيوز عربية&quot;: بالنسبة للعلاقات مع الدول العربية صحيح أن المشكلة مع عون لكنها أيضًا مع الطبقة الحاكمة التي ما زالت موجودة وممثلة في الحكومة الحالية بغض النظر عن شخص ميقاتي
Lebanon News
 
 
 
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