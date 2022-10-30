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30 تشرين الأول 2022 - 16:41
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ابراهيم منيمنة لـ"#صوت_الناس": طرح الاسماء كما يتم اليوم هو بإطار توضيح هوية سياسية معيّنة والاسماء التي نطرحها تعبّر عن هويتنا السياسية وندفع باتجاهها ومستمرون بعصام خليفة

ابراهيم منيمنة لـ"#صوت_الناس": طرح الاسماء كما يتم اليوم هو بإطار توضيح هوية سياسية معيّنة والاسماء التي نطرحها تعبّر عن هويتنا السياسية وندفع باتجاهها ومستمرون بعصام خليفة Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,منيمنة,ابراهيم,
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ابراهيم منيمنة لـ&quot;#صوت_الناس&quot;: طرح الاسماء كما يتم اليوم هو بإطار توضيح هوية سياسية معيّنة والاسماء التي نطرحها تعبّر عن هويتنا السياسية وندفع باتجاهها ومستمرون بعصام خليفة
Lebanon News
 
 
 
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