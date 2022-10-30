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30 تشرين الأول 2022 - 17:04
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شربل مارون لـ"#صوت_الناس": مع احترامي للدكتور عصام خليفة ولكنه لم يستلم رئاسة بلدية في حياته فكيف سيستلم رئاسة بلد؟ وما حيثيّته التمثيلية بين المسيحيين؟

شربل مارون لـ"#صوت_الناس": مع احترامي للدكتور عصام خليفة ولكنه لم يستلم رئاسة بلدية في حياته فكيف سيستلم رئاسة بلد؟ وما حيثيّته التمثيلية بين المسيحيين؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,مارون,شربل,
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شربل مارون لـ&quot;#صوت_الناس&quot;: مع احترامي للدكتور عصام خليفة ولكنه لم يستلم رئاسة بلدية في حياته فكيف سيستلم رئاسة بلد؟ وما حيثيّته التمثيلية بين المسيحيين؟
Lebanon News
 
 
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