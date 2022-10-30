آخر الأخبار
30 تشرين الأول 2022 - 17:04
30/10/2022 17:04:49
شربل مارون لـ"#صوت_الناس": مع احترامي للدكتور عصام خليفة ولكنه لم يستلم رئاسة بلدية في حياته فكيف سيستلم رئاسة بلد؟ وما حيثيّته التمثيلية بين المسيحيين؟
شربل مارون لـ"#صوت_الناس": مع احترامي للدكتور عصام خليفة ولكنه لم يستلم رئاسة بلدية في حياته فكيف سيستلم رئاسة بلد؟ وما حيثيّته التمثيلية بين المسيحيين؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,مارون,شربل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً