ابراهيم منيمنة لـ"#صوت_الناس": واجبنا أن نقول أمام اللبنانيين إن حقنا الاطلاع على اتفاقية الترسيم وواوجتنا كنواب أن نعلم لماذا تم التخلي عن الخط 29 واليوم عندما يتم التخلي عن مساحات شاسعة من الاراضي اللبنانية ولا يعرف السبب تعتبر خيانة عظمة