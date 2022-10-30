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30 تشرين الأول 2022 - 17:17
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ابراهيم منيمنة لـ"#صوت_الناس": واجبنا أن نقول أمام اللبنانيين إن حقنا الاطلاع على اتفاقية الترسيم وواوجتنا كنواب أن نعلم لماذا تم التخلي عن الخط 29 واليوم عندما يتم التخلي عن مساحات شاسعة من الاراضي اللبنانية ولا يعرف السبب تعتبر خيانة عظمة

ابراهيم منيمنة لـ"#صوت_الناس": واجبنا أن نقول أمام اللبنانيين إن حقنا الاطلاع على اتفاقية الترسيم وواوجتنا كنواب أن نعلم لماذا تم التخلي عن الخط 29 واليوم عندما يتم التخلي عن مساحات شاسعة من الاراضي اللبنانية ولا يعرف السبب تعتبر خيانة عظمة Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,منيمنة,ابراهيم,
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ابراهيم منيمنة لـ&quot;#صوت_الناس&quot;: واجبنا أن نقول أمام اللبنانيين إن حقنا الاطلاع على اتفاقية الترسيم وواوجتنا كنواب أن نعلم لماذا تم التخلي عن الخط 29 واليوم عندما يتم التخلي عن مساحات شاسعة من الاراضي اللبنانية ولا يعرف السبب تعتبر خيانة عظمة
Lebanon News
 
 
 
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