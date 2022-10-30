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30 تشرين الأول 2022 - 17:19
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قاسم هاشم لـ"صوت الناس": لم توّقع اتفاقية ترسيم بمفهوم "الاتفاقيات" و"المعاهدات" ولو كانت كذلك تستوجب تدخل المجلس النيابي

قاسم هاشم لـ"صوت الناس": لم توّقع اتفاقية ترسيم بمفهوم "الاتفاقيات" و"المعاهدات" ولو كانت كذلك تستوجب تدخل المجلس النيابي Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,هاشم,قاسم,
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قاسم هاشم لـ&quot;صوت الناس&quot;: لم توّقع اتفاقية ترسيم بمفهوم &quot;الاتفاقيات&quot; و&quot;المعاهدات&quot; ولو كانت كذلك تستوجب تدخل المجلس النيابي
Lebanon News
 
 
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