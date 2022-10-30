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30 تشرين الأول 2022 - 17:19
30/10/2022 17:19:28
مروان حمادة لـ"#صوت_الناس": انا واقعي ولا استطيع القول إن لبنان أخذ حقه بل اقول إنه اخذ ما تمكّن من اخذه في ظروف استثنائية وانا مع فكرة "إذا مش مستحيين " باتفاق الترسيم لماذا لم يعرضوه على مجلس النواب؟
مروان حمادة لـ"#صوت_الناس": انا واقعي ولا استطيع القول إن لبنان أخذ حقه بل اقول إنه اخذ ما تمكّن من اخذه في ظروف استثنائية وانا مع فكرة "إذا مش مستحيين " باتفاق الترسيم لماذا لم يعرضوه على مجلس النواب؟
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