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30 تشرين الأول 2022 - 17:19
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مروان حمادة لـ"#صوت_الناس": انا واقعي ولا استطيع القول إن لبنان أخذ حقه بل اقول إنه اخذ ما تمكّن من اخذه في ظروف استثنائية وانا مع فكرة "إذا مش مستحيين " باتفاق الترسيم لماذا لم يعرضوه على مجلس النواب؟

مروان حمادة لـ"#صوت_الناس": انا واقعي ولا استطيع القول إن لبنان أخذ حقه بل اقول إنه اخذ ما تمكّن من اخذه في ظروف استثنائية وانا مع فكرة "إذا مش مستحيين " باتفاق الترسيم لماذا لم يعرضوه على مجلس النواب؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,حمادة,مروان,
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مروان حمادة لـ&quot;#صوت_الناس&quot;: انا واقعي ولا استطيع القول إن لبنان أخذ حقه بل اقول إنه اخذ ما تمكّن من اخذه في ظروف استثنائية وانا مع فكرة &quot;إذا مش مستحيين &quot; باتفاق الترسيم لماذا لم يعرضوه على مجلس النواب؟
Lebanon News
 
 
 
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