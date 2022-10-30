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30 تشرين الأول 2022 - 17:29
30/10/2022 17:29:12
مروان حمادة لـ"#صوت_الناس": كما تم البحث مع الأميركيين بشأن الترسيم مع إسرائيل يجب أن يتم البحث مع روسيا في موضوع الترسيم مع سوريا وتوقيت ارسال وفد الى سوريا كان خاطئا
مروان حمادة لـ"#صوت_الناس": كما تم البحث مع الأميركيين بشأن الترسيم مع إسرائيل يجب أن يتم البحث مع روسيا في موضوع الترسيم مع سوريا وتوقيت ارسال وفد الى سوريا كان خاطئا
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