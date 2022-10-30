مروان حمادة لـ"#صوت_الناس": كما تم البحث مع الأميركيين بشأن الترسيم مع إسرائيل يجب أن يتم البحث مع روسيا في موضوع الترسيم مع سوريا وتوقيت ارسال وفد الى سوريا كان خاطئا