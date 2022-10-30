آخر الأخبار
30 تشرين الأول 2022 - 17:29
Back

مروان حمادة لـ"#صوت_الناس": كما تم البحث مع الأميركيين بشأن الترسيم مع إسرائيل يجب أن يتم البحث مع روسيا في موضوع الترسيم مع سوريا وتوقيت ارسال وفد الى سوريا كان خاطئا

مروان حمادة لـ"#صوت_الناس": كما تم البحث مع الأميركيين بشأن الترسيم مع إسرائيل يجب أن يتم البحث مع روسيا في موضوع الترسيم مع سوريا وتوقيت ارسال وفد الى سوريا كان خاطئا Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,حمادة,مروان,
episodes
مروان حمادة لـ&quot;#صوت_الناس&quot;: كما تم البحث مع الأميركيين بشأن الترسيم مع إسرائيل يجب أن يتم البحث مع روسيا في موضوع الترسيم مع سوريا وتوقيت ارسال وفد الى سوريا كان خاطئا
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً