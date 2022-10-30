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30 تشرين الأول 2022 - 17:48
30/10/2022 17:48:28
شربل مارون لـ"#صوت_الناس": النقاش في موضوع رئاسة الجمهورية مفتوح على كل المبادرات ولكن ادارة الامور بهذه الطريقة مرفوض
شربل مارون لـ"#صوت_الناس": النقاش في موضوع رئاسة الجمهورية مفتوح على كل المبادرات ولكن ادارة الامور بهذه الطريقة مرفوض
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