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30 تشرين الأول 2022 - 17:49
30/10/2022 17:49:17
مروان حماده لـ #صوت_الناس: الرعاية الدولية تساعد على انتخاب رئيس ولكن يجب ان نتقدم على الساحة المحلية تجاه حلّ
مروان حماده لـ #صوت_الناس: الرعاية الدولية تساعد على انتخاب رئيس ولكن يجب ان نتقدم على الساحة المحلية تجاه حلّ
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LBCI News Lebanon
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