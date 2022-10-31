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31 تشرين الأول 2022 - 05:30
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آن غريو: فرنسا وإلى جانبها الاتحاد الاوروبي ستساعد مؤسسات المياه في لبنان لكن المشروع بحاجة لتمويل إذ إن الكوليرا ظهرت نتيجة اهتراء البنى التحتية

آن غريو: فرنسا وإلى جانبها الاتحاد الاوروبي ستساعد مؤسسات المياه في لبنان لكن المشروع بحاجة لتمويل إذ إن الكوليرا ظهرت نتيجة اهتراء البنى التحتية Lebanon, news ,lbci ,أخبار جانبها,وإلى,فرنسا,غريو,
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آن غريو: فرنسا وإلى جانبها الاتحاد الاوروبي ستساعد مؤسسات المياه في لبنان لكن المشروع بحاجة لتمويل إذ إن الكوليرا ظهرت نتيجة اهتراء البنى التحتية
Lebanon News
 
 
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