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31 تشرين الأول 2022 - 08:29
31/10/2022 08:29:14
مجهولون أقدموا على سرقة كابل محطة (٢) في منطقة برج مرجا وقد تم إبلاغ القوى الأمنية ومؤسسة كهرباء لبنان
مجهولون أقدموا على سرقة كابل محطة (٢) في منطقة برج مرجا وقد تم إبلاغ القوى الأمنية ومؤسسة كهرباء لبنان
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LBCI News Lebanon
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