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31 تشرين الأول 2022 - 08:29
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مجهولون أقدموا على سرقة كابل محطة (٢) في منطقة برج مرجا وقد تم إبلاغ القوى الأمنية ومؤسسة كهرباء لبنان

مجهولون أقدموا على سرقة كابل محطة (٢) في منطقة برج مرجا وقد تم إبلاغ القوى الأمنية ومؤسسة كهرباء لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار كابل,سرقة,أقدموا,مجهولون,
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مجهولون أقدموا على سرقة كابل محطة (٢) في منطقة برج مرجا وقد تم إبلاغ القوى الأمنية ومؤسسة كهرباء لبنان
Lebanon News
 
 
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