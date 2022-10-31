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31 تشرين الأول 2022 - 11:04
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الرئيس عون: ناضلت طوال حياتي من أجل بلدي وشعبي ولن أتوقف وسأكون من موقعي الجديد في الصفوف الأولى لحث اللبنانيين على مواجهة إعاقة المشاريع الإصلاحية

الرئيس عون: ناضلت طوال حياتي من أجل بلدي وشعبي ولن أتوقف وسأكون من موقعي الجديد في الصفوف الأولى لحث اللبنانيين على مواجهة إعاقة المشاريع الإصلاحية Lebanon, news ,lbci ,أخبار حياتي,طوال,ناضلت,الرئيس,
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الرئيس عون: ناضلت طوال حياتي من أجل بلدي وشعبي ولن أتوقف وسأكون من موقعي الجديد في الصفوف الأولى لحث اللبنانيين على مواجهة إعاقة المشاريع الإصلاحية
Lebanon News
 
 
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