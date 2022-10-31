آخر الأخبار
31 تشرين الأول 2022 - 11:04
31/10/2022 11:04:20
الرئيس عون: ناضلت طوال حياتي من أجل بلدي وشعبي ولن أتوقف وسأكون من موقعي الجديد في الصفوف الأولى لحث اللبنانيين على مواجهة إعاقة المشاريع الإصلاحية
الرئيس عون: ناضلت طوال حياتي من أجل بلدي وشعبي ولن أتوقف وسأكون من موقعي الجديد في الصفوف الأولى لحث اللبنانيين على مواجهة إعاقة المشاريع الإصلاحية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حياتي,طوال,ناضلت,الرئيس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً