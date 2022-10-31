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31 تشرين الأول 2022 - 11:05
31/10/2022 11:05:03
الرئيس عون: لبنان تمكن من خلال ترسيم الحدود البحرية من أن يأخذ من إسرائيل ما تعتبره حقا من دون حرب واستخراج النفط هو الطريق الأسرع للنهوض بالبلد
الرئيس عون: لبنان تمكن من خلال ترسيم الحدود البحرية من أن يأخذ من إسرائيل ما تعتبره حقا من دون حرب واستخراج النفط هو الطريق الأسرع للنهوض بالبلد
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LBCI News Lebanon
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