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31 تشرين الأول 2022 - 11:05
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الرئيس عون: لبنان تمكن من خلال ترسيم الحدود البحرية من أن يأخذ من إسرائيل ما تعتبره حقا من دون حرب واستخراج النفط هو الطريق الأسرع للنهوض بالبلد

الرئيس عون: لبنان تمكن من خلال ترسيم الحدود البحرية من أن يأخذ من إسرائيل ما تعتبره حقا من دون حرب واستخراج النفط هو الطريق الأسرع للنهوض بالبلد Lebanon, news ,lbci ,أخبار تمكن,لبنان,الرئيس,
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الرئيس عون: لبنان تمكن من خلال ترسيم الحدود البحرية من أن يأخذ من إسرائيل ما تعتبره حقا من دون حرب واستخراج النفط هو الطريق الأسرع للنهوض بالبلد
Lebanon News
 
 
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